Чему мы рады?(летнее солнце) 2)откуда мы слышим птичье пение?(ближнее дерево) 3)чего ??е оказалось в сумке?(красный зонт) определите подежи выделите ок-ния при- ных

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Чему мы рады?(летнее солнце) 2)откуда мы слышим птичье пение?(ближнее дерево) 3)чего ??е оказалось в сумке?(красный зонт) определите подежи выделите ок-ния при- ных

Автор: Гость