Чему равен коэффициент трения колес автомобиля о дорогу, если при скорости автомобиля 10 м/с минимальный тормозной путь равен 8 м?
Чему равен коэффициент трения колес автомобиля о дорогу, если при скорости автомобиля 10 м/с минимальный тормозной путь равен 8 м?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
По 2 закону Ньютона m*a=Fтр. ( Fтр=м*m*g) m*a=м*m*g. сократим на массу (m). a=м*g. ускорение (а) выразим из формулы перемещения при равно замедленном движении S= ( v^2 - v0^2) / -2a. ( v -конечная скорость=0) a=v0^2 / 2S. a=100 / 2*80=0,625м/c^2. м=a / g. м=0,625 . 10=0,0625.