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Чему равен объём V куба со стороной a
Чему равен объём V куба со стороной a
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Значение ребра в кубе. V = a * a * a
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