Чему равен периметр равностороннего треугольника со сторонами, равными a см? Запи??ать в общем виде: Р=......
Математика
Чему равен периметр равностороннего треугольника со сторонами, равными a см? Запи??ать в общем виде: Р=......
Ответ(ы):
Гость:
Периметром треугольника, как в прочем и любой фигуры, называется сумма длин всех сторон. Довольно часто это значение помогает найти площадь или используется для расчета других параметров фигуры. Формула периметра треугольника выглядит так:
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