Чему равен звено состоящей из трёх звеньев если одно звено 7см, второе- 9см, а длнга всей ломаной равно 20см.
Математика
Чему равен звено состоящей из трёх звеньев если одно звено 7см, второе- 9см, а длнга всей ломаной равно 20см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 сантиметра равно 3 звено
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