Чему равен звено состоящей из трёх звеньев если одно звено 7см, второе- 9см, а длнга всей ломаной равно 20см.

Математика

Чему равен звено состоящей из трёх звеньев если одно звено 7см, второе- 9см, а длнга всей ломаной равно 20см.

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