Чему равна архимедова сила, действующая на кусок алюминия объемом 2м(3), погруженный в воду. Плотность воды 1000кг/м(3)

Физика

Чему равна архимедова сила, действующая на кусок алюминия объемом 2м(3), погруженный в воду. Плотность воды 1000кг/м(3)

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