Чему равна архимедова сила, действующая на кусок алюминия объемом 2м(3), погруженный в воду. Плотность воды 1000кг/м(3)
Физика
Чему равна архимедова сила, действующая на кусок алюминия объемом 2м(3), погруженный в воду. Плотность воды 1000кг/м(3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa=p*V*g=1000кг/м3*0,0004м3*10Н/кг=4Н
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