Чему равна индукция магнитного поля в центре проволочного кольца радиусом 0,6 м? ??опротивление кольца 1 ом, к нему припожена разность потенциалов З0 В

Физика

Чему равна индукция магнитного поля в центре проволочного кольца радиусом 0,6 м? ??опротивление кольца 1 ом, к нему припожена разность потенциалов З0 В

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