Чему равна индукция магнитного поля в центре проволочного кольца радиусом 0,6 м? ??опротивление кольца 1 ом, к нему припожена разность потенциалов З0 В
Физика
Чему равна индукция магнитного поля в центре проволочного кольца радиусом 0,6 м? ??опротивление кольца 1 ом, к нему припожена разность потенциалов З0 В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В=μ*μο*Ι/2R R-радиус μ=1 μο=4π*10^-7 Ι=? Ι=E/R=U/R=30A B=1*4π*10^-7*30/1,2 Β=3,14*10^-5 Тл.
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