чему равна площадь треугольника АВС, если длина стороны АВ 3 см, а длина стороны ВС 6 см.?

чему равна площадь треугольника АВС, если длина стороны АВ 3 см, а длина стороны ВС 6 см.?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А В 3 см умножить В С 6 см =А С 18 см
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