Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
чему равна площадь треугольника АВС, если длина стороны АВ 3 см, а длина стороны ВС 6 см.?
чему равна площадь треугольника АВС, если длина стороны АВ 3 см, а длина стороны ВС 6 см.?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А В 3 см умножить В С 6 см =А С 18 см
Похожие вопросы
Твір на тему "Як порозумітися з людиною?" за творою Останній Дюйм
Какое новое звание кота из сказки Кот в сапогах
Скласти план до твору Джованні Бокаччо "Декамерон"
в чем заключается суть "прусского" пути развития капитализма в сельском хозяйстве беларуси?
Как организмы взаимодействуют между собой в среде? Приведите примеры форм сосуществования организмов
Садовый участок прямоугольной формы имеет длину 30 м. Ширина составляет 0,7 длины. Какова площадь участка? Сколько нужно заплатить за изгородь для ...
знайти значення виразу 4098(1302-26101:b)+a,якщо а=52597,b=43. знайти значення виразу 4098(1302-26101:b)+a,якщо а=52597,b=43.
запиши число.яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу.
краса природи рідного краю і української вдачі у віршах поетів Шевченка Тичини Гуцала
Помогите ответить на загадку:Чашечка горошка рассыпалась.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск