Чему равна произведение числа 7 с наименьшим двухзначным числом которое делится на 4 ? а) 72 ;б) 96 ;с) 84

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Чему равна произведение числа 7 с наименьшим двухзначным числом которое делится на 4 ? а) 72 ;б) 96 ;с) 84
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наименьшее двухзначное число которое делится на 4 это 12. 7*12=84. Ответ: с) 84
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