Чему равна разность между наибольшим и наименьшим пятизначными числами,записанн??ми с помощью цыфр 1,2 и 3

Математика

Чему равна разность между наибольшим и наименьшим пятизначными числами,записанн??ми с помощью цыфр 1,2 и 3

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