Чему равна разность между наибольшим и наименьшим пятизначными числами,записанн??ми с помощью цыфр 1,2 и 3
Математика
Чему равна разность между наибольшим и наименьшим пятизначными числами,записанн??ми с помощью цыфр 1,2 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее пятизначное число, записанное с помощью этих цифр, : 33333, наименьшее - 11111, разность равна 33333-11111=22222
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