Чему равна разность наибольшего и наименьшего из четырехзначных чисел с разными ??ифрами Сумма цифр которых равна 6?

Математика
Чему равна разность наибольшего и наименьшего из четырехзначных чисел с разными ??ифрами Сумма цифр которых равна 6?
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Гость:
6000- 1005=4995 Удачи!
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