Чему равна разность наибольшего и наименьшего из четырехзначных чисел с разными ??ифрами Сумма цифр которых равна 6?

Математика

Чему равна разность наибольшего и наименьшего из четырехзначных чисел с разными ??ифрами Сумма цифр которых равна 6?

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