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Чему равна сумма чисел 5/7 и 1/6
Чему равна сумма чисел 5/7 и 1/6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5/7 + 1/6 =30/42+7/42=37/42
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