Чему равна сумма числа 1283 и наибольшего значения с из неравенства a-b+clt;9136,если a-b=7165? Помогите решать пожалуйста.

Математика

Чему равна сумма числа 1283 и наибольшего значения с из неравенства a-b+clt;9136,если a-b=7165? Помогите решать пожалуйста.

Автор: Гость