Чему равно частное: а) 37х:37 б) -2х:(-2) в) -42х:х , если х не равен нулю. Зачем нужно услови?? х не равен нулю в последнем примере?
Математика
Чему равно частное: а) 37х:37 б) -2х:(-2) в) -42х:х , если х не равен нулю. Зачем нужно услови?? х не равен нулю в последнем примере?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)37х/37=х; б) -2х/(-2)=х; в) -42х/х=-42 при х не=0, т.к. на ноль делить нельзя!
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