Чему равно частное: а) 37х:37 б) -2х:(-2) в) -42х:х , если х не равен нулю. Зачем нужно услови?? х не равен нулю в последнем примере?

Математика

Чему равно частное: а) 37х:37 б) -2х:(-2) в) -42х:х , если х не равен нулю. Зачем нужно услови?? х не равен нулю в последнем примере?

Автор: Гость