Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7.5 минут, выделываться 216 кДж теплоты?
Физика
Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7.5 минут, выделываться 216 кДж теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО СИ РЕШЕНИЕ I= 4 A A= U I t t= 7.5 мин 450с U= A / It A= 216 кДж 216000 Дж U= 216 000 \ 4*450=120 B НАЙТИ : u
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
3. Электрическая цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов, сопротивление которых R1=10 Ом, R2=5 Ом. Сила тока во втором резисторе 2 ...
Русский язык
Русский язык
Экономика
Что из ниже перечисленного наиболее точно выражает понятия спроса и величины спр??са? а)То, что потребители хотят купить на рынке по различным це...