Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7.5 минут, выделываться 216 кДж теплоты?

Физика
Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7.5 минут, выделываться 216 кДж теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО              СИ                             РЕШЕНИЕ I= 4 A                                                     A= U I t t= 7.5 мин            450с                           U= A / It A= 216 кДж  216000 Дж                   U= 216 000 \  4*450=120 B НАЙТИ : u
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