Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7.5 минут, выделываться 216 кДж теплоты?

Физика

Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7.5 минут, выделываться 216 кДж теплоты?

Автор: Гость