Чему равно поперечное сечение алюминиевой проволоки длиной 100 см если ее сопротивление равно 0,22 ом

Физика
Чему равно поперечное сечение алюминиевой проволоки длиной 100 см если ее сопротивление равно 0,22 ом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L-100 см=1м R-0.22 Ом po-0.028 Ом*мм^2/м S-? мм^2 _______________ R=po*L/S S=po*L/R=0.028*1/0.22=0.12 мм ^2
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