Чему равно поперечное сечение алюминиевой проволоки длиной 100 см если ее сопротивление равно 0,22 ом
Физика
Чему равно поперечное сечение алюминиевой проволоки длиной 100 см если ее сопротивление равно 0,22 ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L-100 см=1м R-0.22 Ом po-0.028 Ом*мм^2/м S-? мм^2 _______________ R=po*L/S S=po*L/R=0.028*1/0.22=0.12 мм ^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста , хоть несколько предложений.. 1.Денені жарақаттанудан қор??айды 2.Жасушалардың және бұлшық еттердің бірігуін камтамасыз ...