Чему равно поперечное сечение алюминиевой проволоки длиной 100 см если ее сопротивление равно 0,22 ом

Физика

Чему равно поперечное сечение алюминиевой проволоки длиной 100 см если ее сопротивление равно 0,22 ом

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