Чему равны площади прямоугольников стороы которого равны 6см и 8см 6 дм и 8дм 6дм и8с?? вычесли площади квадратов стороны которого равны 2м 7дм 10см
Математика
Чему равны площади прямоугольников стороы которого равны 6см и 8см 6 дм и 8дм 6дм и8с?? вычесли площади квадратов стороны которого равны 2м 7дм 10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь любого прямоугольника считается формулой a*b тогда 1) 6*8=48 см 2) 6*8= 48 дм 3) 60*8= 480 см а для квадратов формула - a² 1) 2²= 4 м 2) 7²= 49дм 3) 10²=100 см = 1м
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