Чему равны площади прямоугольников стороы которого равны 6см и 8см 6 дм и 8дм 6дм и8с?? вычесли площади квадратов стороны которого равны 2м 7дм 10см

Математика

Чему равны площади прямоугольников стороы которого равны 6см и 8см 6 дм и 8дм 6дм и8с?? вычесли площади квадратов стороны которого равны 2м 7дм 10см

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