Чему учит рассказ алиса в стране чудес

Эта сказка учит нас не верить всему, что говорят. Она учит верить в чудеса, не отвергать свою фантазию общению с другими существами, мышление которых, на первый взгляд, приравнен к безумию. Не стоит воспринимать все серьезно, иначе ваша вера в сказки улетучится, ведь смысл жизни именно в этом. Все немного сумасшедшие глубоко внутри, а разве это плохо? Все везде ищут какой-то смысл, логику. Однако их нет, как бы вы не искали. В одном из писем Кэрролл предостерегает, что не стоит верить всему, что тебе говорят. Ведь потом мускулы воображения ослабнут, и не получится поверить даже в очевидные истины.