Чему учит сказка носова заплатка

Рассказ Носова Заплатка про мальчика Бобку, у которого были замечательные штаны. Все ребята завидовали ему, чему Бобка был жутко рад. Однажды, перелезая через забор, Бобка порвал свои штаны, а мама отказалась их зашивать. Ребята сказали ему, что настоящий солдат сам должен вышивать свои штаны, а не маму просить сделать это. Бобке стало стыдно, и он принялся зашивать их. Правда, это был 1-ый раз, но сшить он их сумел. Смысл этого рассказа заключается в том, что нужно приучатся приниматься за какое-либо дело самостоятельно, без чьей-либо помощи.Таким образом, ты никому не нанесешь вреда и сам научишься чему-то!!!