Чему учится мальчик готовясь к взрослой жизни

Окружающий мир
Чему учится мальчик готовясь к взрослой жизни
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Гость:
Учится быть Самостоятельным
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