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Чередующиеся согласные в словах замок замкнуть и примкнуть
Чередующиеся согласные в словах замок замкнуть и примкнуть
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согласные а не гласные
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