Черепа преодолевает за 1 мин5мъа человек в 20 ращ больше .на сколько метров больше п??редолевает за 1ччеловек чем черепаха

Математика

Черепа преодолевает за 1 мин5мъа человек в 20 ращ больше .на сколько метров больше п??редолевает за 1ччеловек чем черепаха

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