Черепа преодолевает за 1 мин5мъа человек в 20 ращ больше .на сколько метров больше п??редолевает за 1ччеловек чем черепаха
Математика
Черепа преодолевает за 1 мин5мъа человек в 20 ращ больше .на сколько метров больше п??редолевает за 1ччеловек чем черепаха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*20=100(м) преодолеет человек за 1 мин 100-5=95(м) ОТВЕТ: на 95 метров больше передолевает за 1 мин человек чем черепаха
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