Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдёт 300 метров какое расстояние может пройти каждый за час
Математика
Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдёт 300 метров какое расстояние может пройти каждый за час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20 15 × 20 = 300 Черепаха пороползла 300 метров 300 × 20 = 6000 Словн прощел 6км
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