Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдёт 300 метров какое расстояние может пройти каждый за час

Математика

Черепаха за 3 минуты может проползти 15 метров а слон за это же время пройдёт 300 метров какое расстояние может пройти каждый за час

Автор: Гость