Череты характера всех героев в сказке ”Иван крестьянский сын и чудо-юдо„

Череты характера всех героев в сказке ”Иван крестьянский сын и чудо-юдо„

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Иван крестьянский сын он добрый,смелый,
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