Через 2 часа после выхода из станции А тепловоз увеличил скорость на 12 км/ч и через 5 часов начала движения прибыл в пункт назначения В. Какова была скорость тепловоза в начале пути, если расстояние от А до В равно 261 км? Спа...
Алгебра
Через 2 часа после выхода из станции А тепловоз увеличил скорость на 12 км/ч и через 5 часов начала движения прибыл в пункт назначения В. Какова была скорость тепловоза в начале пути, если расстояние от А до В равно 261 км? Спасибо. Помогите решить.
Ответ(ы):
Гость:
X скорость теплохода за первые 2 часа x +12 скорость теплохода за следующие 3 часа 2x + ( x + 12) * 3 = 261 2x + 3x + 36 = 261 5x = 261 -36 = 225 x = 2255 = 45 скорость теплохода за первые 2 часа
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