Через 2 часа после выхода из станции А тепловоз увеличил скорость на 12 км/ч и через 5 часов начала движения прибыл в пункт назначения В. Какова была скорость тепловоза в начале пути, если расстояние от А до В равно 261 км? Спа...

Алгебра

Через 2 часа после выхода из станции А тепловоз увеличил скорость на 12 км/ч и через 5 часов начала движения прибыл в пункт назначения В. Какова была скорость тепловоза в начале пути, если расстояние от А до В равно 261 км? Спасибо. Помогите решить.

Автор: Гость