Через 2 с после того, как телобыло брошено вертикально вверх, оно оказалось на высоте 3 м. определите начальную скорость тела

Физика

Через 2 с после того, как телобыло брошено вертикально вверх, оно оказалось на высоте 3 м. определите начальную скорость тела

Автор: Гость