Через гипотенузу АВ прямоугольного треугольника АВС проведена плоскость , образующая с плоскостью треугольника двугранный угол, величина которого равна 60 градусов. Найдите расстояние от вершины С треугольника до плоскости , ес...
Геометрия
Через гипотенузу АВ прямоугольного треугольника АВС проведена плоскость , образующая с плоскостью треугольника двугранный угол, величина которого равна 60 градусов. Найдите расстояние от вершины С треугольника до плоскости , если катеты данного треугольника имеют длину 3 и 6 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-:))))))))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ сравните политическое устройство Германской империи и Англии в первой половине 19 века
Математика
Слово Аспан надо раскрасить твёрдые мягкие гласные и согласные звуки в зелёный синий и красный!! Помогите пожалуйста
Русский язык
ПОДБЕРИ К ДАННЫМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНЫЕ СЛОВА.ЗАВОД,ФЛАГ,СОСЕД,ВПЕРЕД,МАЛИНОВКА,ЗАКЛ??ДКА,ВЕТКА,ЛОВКИЙ,НИЗКИЙ,ЛЕН
Математика