Через гипотенузу АВ прямоугольного треугольника АВС проведена плоскость , образующая с плоскостью треугольника двугранный угол, величина которого равна 60 градусов. Найдите расстояние от вершины С треугольника до плоскости , ес...

Геометрия

Через гипотенузу АВ прямоугольного треугольника АВС проведена плоскость , образующая с плоскостью треугольника двугранный угол, величина которого равна 60 градусов. Найдите расстояние от вершины С треугольника до плоскости , если катеты данного треугольника имеют длину 3 и 6 дм

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