Через кінці відрізка МР і його середину А проведено паралельні прямі,які перетинають деяку площину у точках відповідно.Знайдіть довжину відрізка РР1 якщо відрізок МР не перет инає площину і ММ1=25 см,АА1=13 см
Через кінці відрізка МР і його середину А проведено паралельні прямі,які перетинають деяку площину у точках відповідно.Знайдіть довжину відрізка РР1 якщо відрізок МР не перет инає площину і ММ1=25 см,АА1=13 см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Отрезки МР и М1Р1 лежат в одной плоскости, пересекающей плоскость про прямой М1Р1. MPP1M1 - трапеция, т.к. ММ1РР1. АА1 - средняя линия. АА1=(ММ1+РР1)/2 РР1=2·АА1-ММ1, РР1=2·13-25=1 см - это ответ.