Через катет ВС = а равнобедренного прямоугольного треугольника ABC (угол С равен 90°) проведена плоскость а, образующая с плоскостью треугольника угол 30°. Найдите расстояние от вершины А до плоскости а.

Геометрия

Через катет ВС = а равнобедренного прямоугольного треугольника ABC (угол С равен 90°) проведена плоскость а, образующая с плоскостью треугольника угол 30°. Найдите расстояние от вершины А до плоскости а.

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