Через катет ВС = а равнобедренного прямоугольного треугольника ABC (угол С равен 90°) проведена плоскость а, образующая с плоскостью треугольника угол 30°. Найдите расстояние от вершины А до плоскости а.

Геометрия
Через катет ВС = а равнобедренного прямоугольного треугольника ABC (угол С равен 90°) проведена плоскость а, образующая с плоскостью треугольника угол 30°. Найдите расстояние от вершины А до плоскости а.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейный угол двугранного угла образует катет СА, так как плоскость линейного угла должна быть перпендикулярна ребру двугранного угла. Тогда   расстояние от вершины А до плоскости а равно: Н = а*sin 30 ° = a/2.
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