Через концы отрезка MN и его середину проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость a в точках М1, N1 и K1.Найдите длину отрезка NN1, если отрезок MN не пересекает a и MM1=10 см KK1=7 см
Через концы отрезка MN и его середину проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость a в точках М1, N1 и K1.Найдите длину отрезка NN1, если отрезок MN не пересекает a и MM1=10 см KK1=7 см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ММ1N1N-трапеция, т.к. MM1 паралл. NN1 по условию, значит КК1-средняя линия этой трапеции. Соответственно, искомый отрезок NN1-верхнее основание трапеции. Найдём его по формуле: NN1=2KK1-MM1, NN1=2*7-10=4см. Ответ: NN1=4 см