Через мост переходили коты и воробьи - всего 40 животных, но ног всего было 100. Сколь??л было котов и сколько - воробьев?

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Через мост переходили коты и воробьи - всего 40 животных, но ног всего было 100. Сколь??л было котов и сколько - воробьев?

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