через первую трубу можно наполнить бак за 4 мин через вторую за 12 мин за сколько минут можно наполнить бак через две трубы
через первую трубу можно наполнить бак за 4 мин через вторую за 12 мин за сколько минут можно наполнить бак через две трубы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 - это бак 1 : 4 = 1/4 часть бака заполняется первой трубой за 1 минуту 1 : 12 = 1/12 часть бака заполняется второй трубой за 1 минуту 1/4 + 1/12 = 3/12 + 1/12 = 4/12 = 1/3 часть бака заполняется двумя трубами одновременно за 1 минуту 1 : 1/3 = 1 * 3 = за 3 минуты наполнится бак через две трубы