Через реку построен мост длиной 234 м он имеет 5 пролетов 4 из которых имеют одинаковую длину а 5 на 14 м длиннее каждого из остальных карова длина каждого пролета моста

Математика
Через реку построен мост длиной 234 м он имеет 5 пролетов 4 из которых имеют одинаковую длину а 5 на 14 м длиннее каждого из остальных карова длина каждого пролета моста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х - длина 4 из 5 пролетов  х + 14 - длина пятого пролета  4*х + (х + 14 ) = 234           5 х + 14 = 234       5х - 220        х = 44 м - длина 4 из 5 пролетов . Длина 5 пролета равна 44 + 14 = 58 м
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