Через реку построен мост длиной 234 м он имеет 5 пролетов 4 из которых имеют одинаковую длину а 5 на 14 м длиннее каждого из остальных карова длина каждого пролета моста

Математика

Через реку построен мост длиной 234 м он имеет 5 пролетов 4 из которых имеют одинаковую длину а 5 на 14 м длиннее каждого из остальных карова длина каждого пролета моста

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