Через реку построен мост длиной 234 м он имеет 5 пролетов 4 из которых имеют одинаковую длину а 5 на 14 м длиннее каждого из остальных карова длина каждого пролета моста
Математика
Через реку построен мост длиной 234 м он имеет 5 пролетов 4 из которых имеют одинаковую длину а 5 на 14 м длиннее каждого из остальных карова длина каждого пролета моста
Ответ(ы):
Гость:
Х - длина 4 из 5 пролетов х + 14 - длина пятого пролета 4*х + (х + 14 ) = 234 5 х + 14 = 234 5х - 220 х = 44 м - длина 4 из 5 пролетов . Длина 5 пролета равна 44 + 14 = 58 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
УКАЖИТЕ НЕВЕРНЫЙ ФАКТ О ПОНЯТИЙ А- ДОЛЖНОСТЬ ОМБУДСМЕНА ПОЯВИЛАСЬ В ШВЕЦИИ , Б- В 1966 ГОДУ ОМБУДСМЕН ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ. В- ДОЛЖНОСТЬ ОМБУДСМЕНА УП...
Английский язык
Другие предметы
Обществознание
Українська мова