Через реку построен мост длиной 234м.Он имеет пять пролётов,четыре из которых имеют одинаковую длину, а пятый на 14м длиннее каждого из остальных. Какова длина каждого пролета моста?
Математика
Через реку построен мост длиной 234м.Он имеет пять пролётов,четыре из которых имеют одинаковую длину, а пятый на 14м длиннее каждого из остальных. Какова длина каждого пролета моста?
Ответ(ы):
Гость:
Длина моста - 234 м 1-ый пролет - ? 2-ой пролет - ? 3-ий пролет - ? 4-ый пролет - ? 5-ый пролет - ? на 14 м длиннее каждого из остальных Пусть длина каждого пролета равна х, тогда длина 5-го пролета равна х + 14, всего 234 м. х + х + х + х + х + 14 = 234 5х + 14 = 234 5х = 234 - 14 5х = 220 х = 44 (м), длина каждого из четырех одинаковых пролетов. Теперь найдем пятый пролет: 44 + 14 = 58 (м) длина 5-го пролета. Можно сделать проверку: 44+44+44+44+58 = 234 Ответ: Длина каждого из четырех одинаковых пролетов равна 44 м, длина 5-го пролета равна 58 м.
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