Через сколько времени после начала торможения ,остановится автобус , идущий со ск??ростью 12 м/с , если коэф-т трения равен 0,4 ?
Физика
Через сколько времени после начала торможения ,остановится автобус , идущий со ск??ростью 12 м/с , если коэф-т трения равен 0,4 ?
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Гость:
Чернз 0,531 Да вот так 100 %
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