Через сколько времени после начала торможения ,остановится автобус , идущий со ск??ростью 12 м/с , если коэф-т трения равен 0,4 ?

Физика

Через сколько времени после начала торможения ,остановится автобус , идущий со ск??ростью 12 м/с , если коэф-т трения равен 0,4 ?

Автор: Гость