через точку C проведены касательные к окружности с центром О, M и N точки касания найдите радиус окружности, если угол MCN равен 60, CM=12

Геометрия
через точку C проведены касательные к окружности с центром О, M и N точки касания найдите радиус окружности, если угол MCN равен 60, CM=12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть точка С..проведем 2 касательны СМ и СN.. СМ = СN = 12 проведем отрезок СО который делит угол 60 пополам(это доказано, да и я доказал), получится прямоугольный треугольник ОМС..так как в точке касания  угол равен 90 градусов.. R лежит напротив угла в 30 градусов, тогда гипотенуза СО = 2R по теореме пифагора найдем: 4R² = R² + 144, R = 4√3    
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