Через точку d , лежащую на стороне Ac тругольника abc
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Через точку d , лежащую на стороне Ac тругольника abc
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Гость:
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