Через точку О пересечения диагоналей параллелограмма ABCD проведена прямая,пересекающая стороны АВ и СD в точках E и F соответственно.Докажите,что BE= DF
Через точку О пересечения диагоналей параллелограмма ABCD проведена прямая,пересекающая стороны АВ и СD в точках E и F соответственно.Докажите,что BE= DF
Ответ(ы):
Ответил Гость:
<BOE= <FOD (вертикальные) <ODF=<EBO (накрест лежащие при параллельных BC AD) BO=OD (диагональ параллелограмма делится точкой пересечения пополам) Треуг EBO= треуг FOD EB=FD чтд