Через верхний кран в бак за час наливается 12 ведер воды ,а через нижний кран за это время из бака выливается 8 вёдер воды. оба крана открыли одновременно на 2 часа.сколько вёдер воды в результате нальется в бак за это время?

Математика
Через верхний кран в бак за час наливается 12 ведер воды ,а через нижний кран за это время из бака выливается 8 вёдер воды. оба крана открыли одновременно на 2 часа.сколько вёдер воды в результате нальется в бак за это время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вливается - 12 вёдер в час Выливается - 8 вёдер в час Время - 2 часа 1) 12-8=4 ведра - вливается в бак за 1 час при одновременно открытых обоих кранах 2) 4*2=8 вёдер - вольётся в бак за два часа при одновременно открытых двух копнах Ответ: за 2 часа в бак вольётся 8 вёдер, если будут открыты оба крана
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