Через верхний кран в бак за час наливается 12 ведер воды ,а через нижний кран за это время из бака выливается 8 вёдер воды. оба крана открыли одновременно на 2 часа.сколько вёдер воды в результате нальется в бак за это время?

Математика

Через верхний кран в бак за час наливается 12 ведер воды ,а через нижний кран за это время из бака выливается 8 вёдер воды. оба крана открыли одновременно на 2 часа.сколько вёдер воды в результате нальется в бак за это время?

Автор: Гость