Через вершину а параллелограмма abcd проведена прямая пересекающая сторону bc в точ??е e. а продолжение стороны dc в точке f. Докажите что треугольник abe подобен треугольнику efc

Геометрия

Через вершину а параллелограмма abcd проведена прямая пересекающая сторону bc в точ??е e. а продолжение стороны dc в точке f. Докажите что треугольник abe подобен треугольнику efc

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