Через вершину а параллелограмма abcd проведена прямая пересекающая сторону bc в точ??е e. а продолжение стороны dc в точке f. Докажите что треугольник abe подобен треугольнику efc
Геометрия
Через вершину а параллелограмма abcd проведена прямая пересекающая сторону bc в точ??е e. а продолжение стороны dc в точке f. Докажите что треугольник abe подобен треугольнику efc
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Гость:
Треугольники подобны по двум углам ( см рисунок) Углы, отмеченные зеленым цветом - вертикальные,красным - внутренние накрест лежащие
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