Через вершину С трапеції АВСД проведено пряму с ,паралельну ВД ,а через вершину А -??ряму а ,що не належить площині АВС .доведить що прямі а і с мимобіжні
Геометрия
Через вершину С трапеції АВСД проведено пряму с ,паралельну ВД ,а через вершину А -??ряму а ,що не належить площині АВС .доведить що прямі а і с мимобіжні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оскільки пряма с паралельна ВД. то вона лежить в одній площині з ВД, тобто пряма с належить площині АВС. Пряма а має тільки одну спільну точку з площиною АВС. Отже пряма а не належить АВС. За означенням мимобіжних прямих маємо, що через прямі а і с не проходить одна площина . Отже, прямі а і с - мимобіжні. Що й треба було довести.
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