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Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую , верно ли?
Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую , верно ли?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
я думаю то что да )))))
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