Чернила как звучит по английски

Чернила как звучит по английски

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-ink |k| —чернила, тушь, типографская краска чернила—writing ink цветные чернила—coloured ink фоновые чернила—background ink (27) -writing ink —чернила
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