Черный, пятном ,щенок,имени,мячом,валяться, кровати, грызть, кресле, варить,волнении,язычок, Тузик,полотенцем,собачка,вырастет,комочек, шерсти. появился, сердце Найти среди слов следующие орфограммы а) проверяемая гласная в ...

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Черный, пятном ,щенок,имени,мячом,валяться, кровати, грызть, кресле, варить,волнении,язычок, Тузик,полотенцем,собачка,вырастет,комочек, шерсти. появился, сердце Найти среди слов следующие орфограммы а) проверяемая гласная в корне слова б) гласная в суффиксе разносклоняемого существительного в)буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях существительных г) буквы Е и И в безударных падежных окончаниях существительных д) другие орфограммы

Автор: Гость