Черный, пятном ,щенок,имени,мячом,валяться, кровати, грызть, кресле, варить,волнении,язычок, Тузик,полотенцем,собачка,вырастет,комочек, шерсти. появился, сердце Найти среди слов следующие орфограммы а) проверяемая гласная в ...
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Черный, пятном ,щенок,имени,мячом,валяться, кровати, грызть, кресле, варить,волнении,язычок, Тузик,полотенцем,собачка,вырастет,комочек, шерсти. появился, сердце Найти среди слов следующие орфограммы а) проверяемая гласная в корне слова б) гласная в суффиксе разносклоняемого существительного в)буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях существительных г) буквы Е и И в безударных падежных окончаниях существительных д) другие орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) проверяемая гласная в корне слова: пятном, мячом, валяться, волнении, комочек, варить; б) гласная в суффиксе разносклоняемого существительного: язычок, комочек; в)буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях существительных: полотенцем, сердце; г) буквы Е и И в безударных падежных окончаниях существительных: кровати, кресле, волнении; д) другие орфограммы: черный, шерсти, щенок, вырастет, Тузик, появился.
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