Черты характера Алеши до получения семечка и после него П.с из сказки А.Погорель??кого "Черная курица или Подземные жители" Срочно!!!!

Литература

Черты характера Алеши до получения семечка и после него П.с из сказки А.Погорель??кого "Черная курица или Подземные жители" Срочно!!!!

Автор: Гость