Черты характера Алеши до получения семечка и после него П.с из сказки А.Погорель??кого "Черная курица или Подземные жители" Срочно!!!!
Литература
Черты характера Алеши до получения семечка и после него П.с из сказки А.Погорель??кого "Черная курица или Подземные жители" Срочно!!!!
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Добрый,умный,скромный,вежливый,спокойный.
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