Черты сходства и различия волго-вятского района и центрально-чернозёмного. Пожалуйста помогите)))

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Черты сходства и различия волго-вятского района и центрально-чернозёмного. Пожалуйста помогите)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сходство областей Волго-Вятского района с другими эконо­мическими районами (Центральным, Центрально-Черноземным) можно объяс­нить особенностью его ФГП. Соседство с указанными районами объясняет сходст­во природных условий. Волго-Вятский район вытянут с севера на юг и поэтому его природные условия столь разнооб­разны. Неоднородность природных условий обусловила и хозяйственные различия. Для севера (часть Нижегородской, вся Кировская область, большая часть Республики Марий Эл) характерны лесозаготовки, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность и лишь очаговое или выборочное земледелие и молочно-мясное хозяйство. Южная часть — правобережье Волги (часть Нижегородской области, Мордовия, Чувашия) — почти вся сплошь распаханная черноземная лесостепь с высокой плотностью населения и освоенностью территории (показатеь схожести с ЦЧР). В сельском хозяйстве здесь преобладают зерновое хозяйство и мясо-молочное животноводство; развита пищевая промышленность. В Чувашии широкое распространение получил хмель — одна из трудоемких сельскохозяйственных культур, широко используемая для пивоварения. На этих основаниях и делайте вывод.
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