Черты сходства Индии, Бразилии и Нигерии:1.Ресурсный потенциал 2.Население и квалификация кадров 3.Специализация производства 4.Внешние связи 5.Уровень экономического развития.

1.густонаселённые, 2.все бывшие колонии, а ныне независимые государства, 3.одни из самых больших по площади на своих континентах, 4.похожи по природе-есть леса и джунгли, 5.богатый животный и растительный мир, 6.развивающиеся страны, идущие по пути капитализма, 7.большая часть жителей смуглокожих, менее всего блондинов, 8.музыкальный народ, 9.каждая из стран оказывает значительное влияние на политику и экономику на своих континентах, 10.находятся близко или на экваторе.... да хватит уже