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черты внешности русских людей упоминает марко поло?
черты внешности русских людей упоминает марко поло?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
То что все русские в независимости от пола белокурые
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