Четверо рабочих изготовили 152 детали. Второй рабочий изготовил 5/6 количества деталей, изготовленных первым, третий- 90% того,что изготовил второй, а четвёртый - на 8 деталей меньше, чем третий. Сколько деталей изго...

Четверо рабочих изготовили 152 детали. Второй рабочий изготовил 5/6 количества деталей, изготовленных первым, третий- 90% того,что изготовил второй, а четвёртый - на 8 деталей меньше, чем третий. Сколько деталей изготовил каждый рабочий? Помогите пожалуйста!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Первый  рабочий  x  ; Второй    x*5/6 ; третий  (x*5/6)*90/100 = x*3/4 ;  четвертый (x*3/4 -8 ; x+x*5/6 +x*3/4 +x*3/4 -8 =152 ; x +x*3/2 +x*5/6 =152 +8 ; 6x+9x+5x=160*6 ; 20x=160*6; x=48   (Первый) ; Второй    48*(5/6)=40 ; третий    48*(3/4) =36 ; четвертый  36 -8 =28.
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