Четверо рабочих изготовили 152 детали. Второй рабочий изготовил 5/6 количества деталей, изготовленных первым, третий- 90% того,что изготовил второй, а четвёртый - на 8 деталей меньше, чем третий. Сколько деталей изго...

Четверо рабочих изготовили 152 детали. Второй рабочий изготовил 5/6 количества деталей, изготовленных первым, третий- 90% того,что изготовил второй, а четвёртый - на 8 деталей меньше, чем третий. Сколько деталей изготовил каждый рабочий? Помогите пожалуйста!!!