Четверо рабочих изготовили 152 детали. Второй рабочий изготовил 5/6 количества деталей, изготовленных первым, третий- 90% того,что изготовил второй, а четвёртый - на 8 деталей меньше, чем третий. Сколько деталей изго...
Четверо рабочих изготовили 152 детали. Второй рабочий изготовил 5/6 количества деталей, изготовленных первым, третий- 90% того,что изготовил второй, а четвёртый - на 8 деталей меньше, чем третий. Сколько деталей изготовил каждый рабочий? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Первый рабочий x ; Второй x*5/6 ; третий (x*5/6)*90/100 = x*3/4 ; четвертый (x*3/4 -8 ; x+x*5/6 +x*3/4 +x*3/4 -8 =152 ; x +x*3/2 +x*5/6 =152 +8 ; 6x+9x+5x=160*6 ; 20x=160*6; x=48 (Первый) ; Второй 48*(5/6)=40 ; третий 48*(3/4) =36 ; четвертый 36 -8 =28.