Четверо рабочих могут выполнить некоторую работу за 18ч. Сколько ещё надо пригласить рабочих, чтобы выполнить всю работу в 1,5 раза быстрее, если производительность всех рабоч их одинакова?

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Четверо рабочих могут выполнить некоторую работу за 18ч. Сколько ещё надо пригласить рабочих, чтобы выполнить всю работу в 1,5 раза быстрее, если производительность всех рабоч их одинакова?

Автор: Гость