Четверо рабочих могут выполнить некоторую работу за 18ч. Сколько ещё надо пригласить рабочих, чтобы выполнить всю работу в 1,5 раза быстрее, если производительность всех рабоч их одинакова?
Разное
Четверо рабочих могут выполнить некоторую работу за 18ч. Сколько ещё надо пригласить рабочих, чтобы выполнить всю работу в 1,5 раза быстрее, если производительность всех рабоч их одинакова?
Ответ(ы):
Гость:
18*1.5=за 12 часов надо выполнить работу х/18 - произв-ть 4-х рабочих (х/18)/4=х/72 - произв-ть 1-го рабочего (х/72)*12=х/6 - 6 человек выполнят работу за 12 часов
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